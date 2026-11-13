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Firozabad News: चाचा व परिजन ने भतीजे को पीट-पीटकर मार डाला

Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
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firozabad news beaten to death
सिरसागंज(फिरोजाबाद)। अरांव थाना क्षेत्र के नगला केहरी में जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक पक्ष ने लाठी-डंडों और बेलचे से हमला कर भाई के दोनों बेटों को लहूलुहान कर दिया। आगरा में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई।
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दूसरे भाई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बृहस्पतिवार शाम करीब 7 बजे मृतक का शव गांव पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया।
नगला केहरी निवासी महावीर सिंह और उनके भाई रनवीर सिंह के बीच जमीन का विवाद चल रहा था।
10 नवंबर की सुबह महावीर सिंह अपने नलकूप पर गए थे। दोनों बेटे सतेंद्र व सचिन खेतों में काम कर रहे थे।
इसी दौरान रनवीर सिंह अपने पुत्र नीतेश, गुरुवेश, पत्नी रामा, पुत्री चांदनी और दामाद के साथ खेत पर पहुंचे। आरोप है कि दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों व बेलचे से जानलेवा हमला कर दिया।
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गंभीर हालत में दोनों को ट्रामा सेंटर से आगरा रेफर किया गया। वहां 2 दिन चले उपचार के बाद सतेंद्र ने दम तोड़ दिया। सचिन का इलाज जारी है।
बृहस्पतिवार शाम सतेंद्र का शव गांव पहुंचा। पत्नी और बच्चों निखिल व कपिल को शव से लिपटकर रोता देख ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं।
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