फिरोजाबाद: कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगी भीषण आग, लपटों को देख मची अफरातफरी; दमकल ने दो घंटे में पाया काबू
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sat, 28 Nov 2026 07:34 PM IST
सार
कूड़ा निस्तारण प्लांट में आग की चपेट में आने से दो लोडिंग वाहनों के पहिए व अन्य सामान जल गया। गनीमत रही कि एमआरएफ प्लांट के समीप लगी आग वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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विस्तार
फिरोजाबाद के चनौरा खत्ताघर के पास संचालित 250 टन प्रतिदिन (टीपीडी) कूड़ा निस्तारण क्षमता वाले प्लांट में बीते शुक्रवार देर रात हाईटेंशन बिजली तारों में फॉल्ट के कारण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
नगर निगम द्वारा संचालित इस प्लांट में शहर से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे के पृथक्करण, रीसाइक्लिंग और निस्तारण का कार्य होता है। शुक्रवार रात करीब 12 बजे प्लांट के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली तारों में शॉट सर्किट के बाद फॉल्ट हुआ और चिंगारियां निकलने से कचरे ने आग पकड़ ली। सूखे कचरे में लगी आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और प्लांट के ऊपर धुएं के गुबार उठने लगे। आग की चपेट में आने से प्लांट पर खड़े दो लोडिंग वाहनों के पहिए व अन्य सामान जल गया। चनौरा प्लांट परिसर में ही नगर निगम की वर्कशॉप संचालित है, जहां कचरा ढोने वाले वाहनों के लिए डीजल से भरे कई ड्रम भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि एमआरएफ प्लांट के समीप लगी आग वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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नगर निगम द्वारा संचालित इस प्लांट में शहर से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे के पृथक्करण, रीसाइक्लिंग और निस्तारण का कार्य होता है। शुक्रवार रात करीब 12 बजे प्लांट के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली तारों में शॉट सर्किट के बाद फॉल्ट हुआ और चिंगारियां निकलने से कचरे ने आग पकड़ ली। सूखे कचरे में लगी आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और प्लांट के ऊपर धुएं के गुबार उठने लगे। आग की चपेट में आने से प्लांट पर खड़े दो लोडिंग वाहनों के पहिए व अन्य सामान जल गया। चनौरा प्लांट परिसर में ही नगर निगम की वर्कशॉप संचालित है, जहां कचरा ढोने वाले वाहनों के लिए डीजल से भरे कई ड्रम भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि एमआरएफ प्लांट के समीप लगी आग वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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अपर आयुक्त ने लिया नुकसान का जायजा
घटना के बाद अपर आयुक्त अजय कुमार और प्रभारी अभियंता योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। शनिवार सुबह भी अपर आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बिजली तारों में शॉट सर्किट के कारण आग लगी थी और दो वाहनों के टायर जले हैं।
घटना के बाद अपर आयुक्त अजय कुमार और प्रभारी अभियंता योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। शनिवार सुबह भी अपर आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बिजली तारों में शॉट सर्किट के कारण आग लगी थी और दो वाहनों के टायर जले हैं।