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नगर निगम द्वारा संचालित इस प्लांट में शहर से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे के पृथक्करण, रीसाइक्लिंग और निस्तारण का कार्य होता है। शुक्रवार रात करीब 12 बजे प्लांट के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली तारों में शॉट सर्किट के बाद फॉल्ट हुआ और चिंगारियां निकलने से कचरे ने आग पकड़ ली। सूखे कचरे में लगी आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और प्लांट के ऊपर धुएं के गुबार उठने लगे। आग की चपेट में आने से प्लांट पर खड़े दो लोडिंग वाहनों के पहिए व अन्य सामान जल गया। चनौरा प्लांट परिसर में ही नगर निगम की वर्कशॉप संचालित है, जहां कचरा ढोने वाले वाहनों के लिए डीजल से भरे कई ड्रम भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि एमआरएफ प्लांट के समीप लगी आग वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।