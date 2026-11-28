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मीडिया प्रभारी आदीश जैन ने बताया कि छह दिसंबर को सदर बाजार स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन जिनालय में मेला कार्यालय का उद्घाटन होगा। 12 दिसंबर को आचार्य सुरत्न सागर का भव्य मंगल प्रवेश और 14 दिसंबर को कील स्थापना होगी। 29 दिसंबर को शोभायात्रा व झांकियों के साथ महोत्सव शुरू होगा। 30 दिसंबर से दो जनवरी तक महामृत्युंजय सहस्त्रनाम विधान चलेगा। सांस्कृतिक संध्याओं में 31 दिसंबर को इंदौर का अहिंसा ग्रुप, एक जनवरी को मयूर जैन संगीत नाइट और दो जनवरी को जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के कलाकार प्रस्तुति देंगे। तीन जनवरी को रथयात्रा की वापसी और रात्रि में विराट कवि सम्मेलन के साथ समापन होगा। बैठक में समिति अध्यक्ष मनोज जैन, कोषाध्यक्ष राहुल जैन, महामंत्री अशोक जैन, ऑडिटर संजीव कांत जैन और निर्देशक अरुण जैन मौजूद रहे। संवाद

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फिरोजाबाद। सुहागनगरी में 29 दिसंबर से तीन जनवरी तक छह दिवसीय श्री दिगंबर जैन प्राचीन मेला महोत्सव आयोजित होगा। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए श्री चंद्रप्रभु जिनालय में सकल दिगंबर जैन समाज और मेला समिति की बैठक हुई।