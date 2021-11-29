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Firozabad News: यादव समाज पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में किसान नेताओं ने दिया धरना

Thu, 15 Oct 2026 12:10 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 12:10 AM IST
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Farmer leaders staged a protest against derogatory remarks made about the Yadav community.
शिकोहाबाद। यादव समाज के प्रति एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को ब्रज प्रांत अध्यक्ष योगेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने थाना अरांव में धरना दिया।
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प्रदर्शन के दौरान थाना अरांव थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की। इसके चलते आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए वीडियो वायरल किया है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सिरसागंज चंचल त्यागी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा किसान यूनियन को दिलाया। इसके बाद ही प्रदर्शन समाप्त हुआ।
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प्रदर्शन करने वालों में ब्रज प्रांत अध्यक्ष योगेश यादव, नवीन शर्मा, गीतम सिंह राजपूत, योगेश यादव, राहुल यादव, राजीव यादव, राम यादव, गौतम सविता और रवीश यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। संवाद
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