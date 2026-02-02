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Firozabad News: कर्ज से परेशान किसान ने फंदा लगाकर दी जान

Thu, 15 Oct 2026 12:06 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 12:06 AM IST
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Debt-ridden farmer takes his own life by hanging himself.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
नारखी (फिरोजाबाद)। थाना क्षेत्र के गांव नगला रामकुंवर में बुधवार सुबह कर्ज से परेशान किसान फंदे से लटका मिला। परिवार में चीख-पुकार मच गई। इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। गेट तोड़कर पुलिस ने लोगों की मदद से शव को उतरवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजन के अनुसार उन पर आठ से 10 लाख रुपये का कर्ज था।
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नगला रामकुंवर थाना नारखी निवासी रनवीर (40) खेती कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। पिछले वर्ष उन्हें आलू की फसल में घाटा पड़ गया। इस वर्ष धान की फसल में नुकसान हो गया। इसके कारण वह काफी परेशान थे। बड़ी बेटी तान्या की पिछले वर्ष कर्ज लेकर शादी की थी। इस कारण वह अंदर से एकदम टूट गए था। मंगलवार रात वह अपने कमरे में गए। जहां पंखा में गमछे का फंदा लगाकर लटक गए। बुधवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजन को चिंता सताने लगी। पत्नी रेखा ने जाकर दरवाजा खटखटाया। जानकारी होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गेट का दरवाजा तुड़वाकर अंदर प्रवेश किया। लोगों की मदद से शव को फंदा से नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। उन्होंने अपने पीछे पत्नी रेखा के अलावा दो बेटी और एक बेटे को रोता- बिलखता छोड़ है। भाई जय प्रकाश ने बताया कि पिछले वर्ष आलू और इस वर्ष धान की फसल में नुकसान हो गया था। करीब आठ से 10 लाख रुपये के करीब कर्ज हो गया था। थानाध्यक्ष संजय कुमार पांडेय ने बताया कि किसान ने फंदा पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
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