Firozabad News: गर्भाशय के बाहर विकसित हो रहा था भ्रूण, जटिल ऑपरेशन कर बचाई महिला की जान

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महिला शिवा को गंभीर हालत में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। जांच और अल्ट्रासाउंड में 7 सप्ताह 6 दिन की बाईं तरफ की अस्थानिक गर्भावस्था की पुष्टि हुई। विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेरणा जैन के मार्गदर्शन में डॉ. शिप्रा गुप्ता और डॉ. रिजुल अग्रवाल ने तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया।विशेषज्ञ टीम ने महिला का जटिल ऑपरेशन कर बाईं फैलोपियन ट्यूब को निकालने और दायीं फैलोपियन ट्यूब का बंध्याकरण करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत सुरक्षित बताई गई है और उसमें लगातार सुधार हो रहा है।प्रधानाचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने ऑपरेशन करने वाली टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य मरीजों को समय पर बेहतर और जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।