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Firozabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी ममेरे भाई व दोस्त का डीएनए होगा

Tue, 13 Oct 2026 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 13 Oct 2026 12:09 AM IST
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DNA testing will be conducted on the maternal cousin and friend accused of raping a minor.
फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी के साथ ममेरे भाई व उसके दोस्त द्वारा की गई दुष्कर्म की वारदात में दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट होगा। सोमवार को इंस्पेक्टर/विवेचक रवि त्यागी की अर्जी को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए डीएनए जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद टीम ने जेल जाकर आरोपियों के नमूने लिए।
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यह घटना 4 अक्तूबर की है। आरोपी भाई अपनी नाबालिग बहन को बहाने से बाइक पर बैठाकर घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक सुनसान स्थान पर ले गया था। आरोप है कि वहां उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही बहन की आबरू लूटी और बारी-बारी से दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई थी। इसके बाद किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना उत्तर में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी भाई व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मामले को और अधिक पुख्ता करने तथा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की डीएनए जांच कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस टीम जेल में जाकर दोनों आरोपियों के डीएनए सैंपल लिया। इन सैंपलों को आगरा एफएसएल भेजा गया है।
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