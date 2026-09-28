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Firozabad News: पर्ची निकालकर इनाम देने के बहाने साइकिल सवार को ठगा

Mon, 28 Sep 2026 12:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 12:19 AM IST
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Cyclist swindled under the pretext of awarding a prize via a lucky draw slip.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुर चौराहा निवासी निरोत्तम सिंह 27 सितंबर को साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी अंडरपास के समीप बाइक सवार दो टप्पेबाजों ने पर्ची निकालकर इनाम का झांसा दिया और बातों में उलझाकर उनकी अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद आरोपी अंगूठी लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा पीछा करने पर भी वे हाथ नहीं आए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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