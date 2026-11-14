Firozabad News: प्रेम प्रसंग के शक में आंख में सूजा घोंपकर की थी हत्या

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बरेली के शीशगढ़ निवासी 35 वर्षीय फहीम अहमद सिरसागंज के आरपी कोल्ड स्टोर में पल्लेदारी करता था। वह 8 नवंबर से अचानक लापता हो गया था। 10 नवंबर की शाम उसका शव राधे मोड़ के पास हाईवे किनारे मिला था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आमिर उर्फ सलमान खान 8 नवंबर को साजिश के तहत फहीम को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। करहल तिराहे पर शराब खरीदने और पेट्रोल डलवाने के दौरान दोनों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। जिसने इस साजिश की पहली परत खोली।तीन बच्चों की मां है नैनापूछताछ में यह भी सामने आया कि नैना नाम की महिला तीन बच्चों की मां है। करीब एक साल पहले फहीम के साथ आरपी कोल्ड स्टोर पर काम करती थी। बाद में उसने पास के दूसरे कोल्ड स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया था। आरोपी आमिर को शक था कि फहीम और नैना के बीच अब भी प्रेम संबंध हैं। इसी ईर्ष्या के चलते उसने फहीम को शराब पार्टी के बहाने बुलाया और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। आरोपी आमिर के भी नैना से प्रेम संबंध थे।आरोपी से हथियार और साक्ष्य बरामदबृहस्पतिवार रात अहमदपुर बंबा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब संदिग्ध बाइक सवार आमिर को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त सूजा, रक्तरंजित कपड़े, मृतक का क्षतिग्रस्त मोबाइल, पर्स, मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।शराब के नशे में विवाद और निर्मम हत्यापुलिस पूछताछ में आरोपी आमिर ने बताया कि दोनों ने राधे मोड़ के पास हाईवे किनारे बैठकर शराब पी। इसी दौरान कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाली महिला नैना को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर आमिर ने अपने पास रखे लोहे के सूजे को फहीम की आंख में घोंप दिया और फिर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी।घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। बृहस्पतिवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि हत्यारोपी आमिर उर्फ सलमान खान निवासी अहमदपुर, थाना सिरसागंज, अहमदपुर बंबा के पास से कहीं जा रहा है। यहीं से उसे घेराबंद कर मुठभेड़ में दबोच लिया गया।चंचल त्यागी, सीओ सिरसागंजरोने लगा आरोपीहत्यारोपी आमिर उर्फ सलमान खान को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस देर रात करीब 12:30 बजे उसे लेकर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंची। जहां चिकित्सकों की टीम उसका उपचार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी रोते हुए कहने लगा कि अगर वह अपने बच्चों के चेहरे की तरफ देखता तो उसका आज यह अंजाम नहीं होता। इतना कहने के बाद उदास चेहरा कर शांत हो गया। आरोपी पर एक बेटा और एक बेटी है।