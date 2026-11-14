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Firozabad News: हाईवे पर पलटा ऑटो, महिला की मौत, बेटा-पुत्रवधू घायल

Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 14 Nov 2026 12:11 AM IST
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Auto overturns on highway; woman dies, son and daughter-in-law injured
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
टूंडला। फिरोजाबाद हाईवे पर जरौली कलां कट के पास शुक्रवार को अचानक ब्रेक लगने के कारण सवारियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। हादसे में उनके बेटे और पुत्रवधू घायल हो गए।
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ग्वालियर के घोसीपुरा निवासी मुन्नी देवी (62) अपने दो बेटे नीरज जैन व नवीन जैन, पुत्रवधू आरती जैन, एक बेटी और तीन नातियों के साथ फिरोजाबाद स्थित अपनी बहन के घर जा रहीं थीं। उन्होंने टूंडला से एक ऑटो बुक किया था। ऑटो जैसे ही जरौली कलां कट के पास पहुंचा, तभी अचानक ब्रेक लगने के कारण ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा होते ही ऑटो में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को ऑटो से बाहर निकाला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी ट्राॅमा सेंटर भिजवाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल मुन्नी देवी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीओ शेखर सेंगर ने बताया कि इस सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उनके बेटे, बहू और अन्य परिजन मामूली रूप से घायल हुए हैं।
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