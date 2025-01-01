Firozabad News: 61 ओवरलोड ऑटो के चालान, छह ई-रिक्शा सीज

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एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में यातायात पुलिस ने जैन मंदिर, आसफाबाद चौराहा, एटा चौराहा और सुभाष चौराहा शिकोहाबाद समेत टूंडला चौराहा पर अभियान चलाया। चौराहों के आसपास सड़क के दोनों ओर करीब 50 मीटर के दायरे में खड़े ऑटो, ई-रिक्शा और ठेलों को हटवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वाहनों और ठेलों के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए। अभियान के दौरान क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले दो ऑटो को सीज किया गया। संवाद

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फिरोजाबाद। विशेष अभियान के दौरान मानक से अधिक सवारी बैठाकर चल रहे 61 ऑटो के चालान किए गए। नाबालिगों द्वारा संचालित छह ई-रिक्शा सीज किए गए। वहीं, शराब के नशे में कार चलाने पर एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी सीज किया गया।