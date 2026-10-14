Firozabad News: बीएससी की छात्रा ने फंदे पर लटककर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

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गांव नगला कंही निवासी अमर ज्योति बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी। परिजन के अनुसार मंगलवार को वह परीक्षा देने के लिए शिकोहाबाद गई थी। परीक्षा देकर घर लौटने के बाद वह गुमसुम थी। परिजन ने बताया कि मंगलवार शाम को वे खेत पर चले गए थे। देर शाम जब घर लौटकर आए तो कमरे में अमर ज्योति का शव पंखे से लटका देखकर उनके होश उड़ गए। परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक भगवत सिंह गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। छात्रा की मौत फंदे पर लटकने से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन फिलहाल घटना के कारण के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।