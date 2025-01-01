Firozabad News: आगरा के रिफाइंड कारोबारी की सड़क हादसे में मौत

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आगरा के विजयनगर कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय बृजमोहन लाल गुप्ता रिफाइंड के थोक व्यापारी थे और छत्ता बाजार में उनकी बृजमोहन लाल गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। उनकी पुत्रवधू उपमा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की आगरा की पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं। सोमवार सुबह करीब नौ बजे बृजमोहन लाल गुप्ता अपनी स्कूटी पर सवार होकर सिक्सलेन बाईपास के रास्ते शिकोहाबाद तगादा करने के लिए निकले थे। करीब 11 बजे जैसे ही वह थाना मक्खनपुर क्षेत्र में सांती चौराहे के निकट पहुंचे, तभी अचानक उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर दूर जा गिरे।हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में कारोबारी को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही उनके बेटे सुमित कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता समेत अन्य परिजन रोते-बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। मृतक अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी का परिवार छोड़ गए हैं।सांती चौराहे के निकट स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के कारण आगरा के रिफाइंड कारोबारी की मौत हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। चालक हेलमेट नहीं पहने था।- जयबिंद कुमार गुप्ता, सीओ शिकोहाबाद