Firozabad News: भैया दूज कर लौट रही महिला की बाइक से गिरकर मौत, बेटा घायल

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गांव उलाऊ खेड़ा थाना टूंडला निवासी सूरजमुखी (60) बुधवार को बेटे नेम सिंह उर्फ गुलशन के साथ थाना अरांव क्षेत्र के कोटी सिरोलिया भारोल में भैया दूज करने गई थीं। देर शाम दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। नए बाईपास पर घुनपई सीएनजी पंप से करीब 100 मीटर आगे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे मां-बेटे सड़क पर जा गिरे। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने सूरजमुखी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। मृतका सूरजमुखी अपने पीछे चार बेटों को रोता-बिलखता छोड़ गई हैं। पुत्र नेम सिंह ने बताया कि पिता गीतम सिंह का करीब दस वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। सीओ शिकोहाबाद जयविंद गुप्ता ने बताया कि सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवक घायलफिरोजाबाद। जैन मंदिर जा रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।हाजीपुरा के पीड़ित हमजा अमीर ने आरोप लगाया 10 नवंबर की रात करीब 11:45 बजे वह अपने साथी मौजजीब के साथ बाइक से जैन मंदिर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवादतेज रफ्तार ऑटो ने कार में मारी टक्कर, चार घायलफिरोजाबाद। रसूलपुर थाना क्षेत्र में जाटवपुरी चौराहे के पास तेज रफ्तार ऑटो ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार युवती, उसकी मां, बहन और मामा घायल हो गए। गंभीर हालत में मां और मामा को आगरा रेफर किया गया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।रामगढ़ थाना क्षेत्र के विजय नगर की पीड़िता सिमरन ने आरोप लगाया 10 नवंबर शाम करीब 6:15 बजे वह मां सुनीता, बहन छाया और मामा गिरजेश कुलश्रेष्ठ निवासी नौरंगीघाट थाना नसीरपुर के साथ ऑटो से आसफाबाद स्थित धर्मकांटे से नगला बरी जा रही थी। आरोप है कि ऑटो चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। जाटवपुरी चौराहे के पास ऑटो ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चारों लोग घायल हो गए। राहगीरों ने सभी को ट्रामा सेंटर पहुंचाया। यहां सुनीता और गिरजेश की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया। सिमरन और छाया का उपचार जारी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद