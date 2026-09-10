Firozabad News: कांग्रेस की जिद के आगे झुका प्रशासन, जमीन पर बैठकर नायब तहसीलदार ने लिया ज्ञापन

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तहसील परिसर में दोपहर पौने 12 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव और नगर अध्यक्ष रामसेवक वैद्य के नेतृत्व में पदयात्रा कर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों के न पहुंचने पर कार्यकर्ता धूप में जमीन पर ही बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला और नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम ने जब जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया तो माहौल गरमा गया। विज्ञापन

एसडीएम का तर्क था कि वे वकीलों संग बैठक में व्यस्त थे, वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तहसील और एसडीएम के खिलाफ नारे लगाए। विवाद बढ़ता देख एसडीएम ने पुलिस फोर्स तैनात करा दी। कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम ने जमीन पर बैठकर ज्ञापन लिया और नगर की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। तहसील परिसर में दोपहर पौने 12 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव और नगर अध्यक्ष रामसेवक वैद्य के नेतृत्व में पदयात्रा कर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों के न पहुंचने पर कार्यकर्ता धूप में जमीन पर ही बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला और नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम ने जब जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया तो माहौल गरमा गया।एसडीएम का तर्क था कि वे वकीलों संग बैठक में व्यस्त थे, वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तहसील और एसडीएम के खिलाफ नारे लगाए। विवाद बढ़ता देख एसडीएम ने पुलिस फोर्स तैनात करा दी। कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम ने जमीन पर बैठकर ज्ञापन लिया और नगर की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।

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शिकोहाबाद। नगर की जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या के विरोध में ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच मंगलवार को तीखी तकरार हो गई। जमीन पर बैठकर ज्ञापन लेने की जिद पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एसडीएम ने मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुला ली। आखिरकार प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और नायब तहसीलदार ने जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ज्ञापन स्वीकार किया। इसके बाद मामला शांत हुआ।