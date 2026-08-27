Firozabad News: उच्चस्तरीय समिति रक्षाबंधन के बाद शुरू करेगी जांच, सभी संबंधित पक्षों को भेजेगी नोटिस

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कमेटी अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (एडीएम न्यायिक) अरविंद द्विवेदी के साथ समिति में एसडीएम टूंडला दिव्या सिंह और पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। एडीएम (न्यायिक) की अध्यक्षता वाली यह समिति जांच का पत्र प्राप्त होने के साथ ही रक्षाबंधन के पर्व के तुरंत बाद अपनी कार्यवाही शुरू करेगी। समिति द्वारा विवाद से जुड़े दोनों पक्षों शिकायतकर्ता परिवार तथा श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट के सभी संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर अपने-अपने दावे, अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा।बता दें कि बाबा नीब करौरी महाराज और उनकी पत्नी राम बेटी शर्मा के दो बेटे अनेक सिंह शर्मा व स्व. धर्म नारायण शर्मा और एक बेटी (गिरजा भटेले) हैं। छोटे बेटे स्व. धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियां सुनीता शर्मा (वृंदावन), अर्चना शर्मा (दिल्ली), वंदना शर्मा (मथुरा), भावना रावत (मुंबई), रितु तिवारी (दिल्ली) और रिचा रावत (गुरुग्राम) हैं। गत 14 अगस्त को अपनी मां की पुण्यतिथि पर अकबरपुर आईं छह बहनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती पत्र दिया, जिसे 21 अगस्त को दर्ज किया गया। इसके बाद भावना रावत के पति मनोज रावत ने डीएम से मुलाकात कर आरोप लगाया था कि अकबरपुर स्थित निजी पैतृक मकान संख्या 154 व, जिसमें बाबा का ध्यान कक्ष, शयन कक्ष, भोजनालय व अतिथि कक्ष है उस पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय गुप्ता ने एकाधिकार कर आधिपत्य जमा लिया है। उन्होंने पैतृक मकान को कब्जामुक्त कराने की गुहार लगाई थी।