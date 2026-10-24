Fatehpur News: कबाड़ी मार्केट में युवक को खंभे से बांधकर पीटा

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कबाड़ी मार्केट निवासी भोला शाह और साजन पक्ष के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा है। शुक्रवार को विवाद के दौरान भोला शाह पक्ष के लोगों ने साजन को अकेला पाकर बिजली के खंभे से बांध दिया और उसके कपड़े फाड़कर पीटा। इस दौरान साजन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह गाली-गलौज करते दिख रहा है।घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इस दौरान खींचतान और धक्का-मुक्की भी हुई। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि साजन की शिकायत पहले भी कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों को पकड़ा गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।