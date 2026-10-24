Fatehpur News: स्नातक निर्वाचन में 47.20 प्रतिशत मतदान, 27 को मतगणना

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जिले में 11,969 पुरुष और 5,627 महिला मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 6,067 पुरुषों और 2,239 महिलाओं ने मतदान किया। इस तरह मतदान में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की अपेक्षा अधिक रही। कुल मतदान प्रतिशत 50 फीसदी से कम दर्ज किया गया।निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले को 15 सेक्टर और चार जोन में बांटकर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। निगरानी के लिए 25 माइक्रो ऑब्जर्वर और 25 वीडियोग्राफर लगाए गए थे। मतदान संपन्न कराने के लिए 25 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई थीं, जबकि चार पार्टियों को रिजर्व में रखा गया था। अब 27 अक्तूबर को मतगणना के बाद प्रत्याशियों की हार-जीत का फैसला होगा।डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षणइलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन के तहत शुक्रवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जीजीआईसी, विजयीपुर ब्लॉक, खागा तहसील और बहुआ क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थित बूथों पर मतदान व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेटों, बूथ एजेंटों और मतदाताओं से जानकारी प्राप्त की। मतदान कार्मिकों को निष्पक्ष एवं निर्बाध मतदान सुनिश्चित कराने और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन के अनुसार, जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।