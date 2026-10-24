Fatehpur News: फर्जी मतदान के आरोपों पर विजयीपुर ब्लॉक में हंगामा, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा एजेंट पर ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर विरोध जताया। हंगामे की सूचना पर डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। शाम करीब चार बजे फिर नोकझोंक हुई।शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे राज्यमंत्री कृष्णा पासवान मतदान केंद्र पहुंचीं। करीब आधे घंटे बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदित्य त्रिवेदी समेत भाजपा कार्यकर्ता परिसर में पहुंचे। सपा एजेंट नागेंद्र सिंह यादव और सत्यप्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि एजेंटों और पदाधिकारियों को बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया गया और फर्जी मतदान कराया गया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद कराने का आरोप भी लगाया।सूचना पर सपा विधानसभा अध्यक्ष नरेश कोरी, रामतीर्थ परमहंस, अफसर अली और महफूज खान समेत अन्य कार्यकर्ता पहुंच गए। नरेश कोरी ने आदित्य त्रिवेदी पर अभद्रता करने, कॉलर पकड़ने और धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं आदित्य त्रिवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सपा कार्यकर्ता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। राज्यमंत्री एवं खागा विधायक कृष्णा पासवान ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। सपा कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया।