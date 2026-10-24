Fatehpur News: सिटी में आज

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चौडगरा क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग में शिव कथा के चौथे दिन नंदी की कथा दोपहर दो बजे से।



चौडगरा के साईं गांव में भागवत कथा के चौथे दिन लीला की कथा दोपहर दो बजे से।



खागा क्षेत्र के कटोघन गांव में कथा के चौथे दिन कंस वध की कथा दोपहर दो बजे से।



बिंदकी के खजुहा कस्बा में सीता हरण का मंचन शाम छह बजे से।



विजयीपुर के नरैनी गांव में रामलीला में सीता हरण का मंचन रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला में बालि बध का मंचन रात आठ बजे से।



धर्म-कर्म