Fatehpur News: लिफ्ट देने के बहाने युवक ने शिक्षिका से किया दुष्कर्म

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युवती ने बताया कि बीते 17 मार्च की सुबह करीब नौ बजे वह कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाने जा रही थी। रास्ते में खागा कोतवाली क्षेत्र के पुरइन निवासी रामू पुत्र भइयालाल बाइक से मिला। उसने स्कूल छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि रामू उसे बहलाकर उसमापुर गांव ले गया। यहां दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। विज्ञापन

आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर रामू के भाई संजय और श्यामू ने फोन कर सामूहिक दुष्कर्म की धमकी है। उसने थाने में शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कार्यवाहक थाना प्रभारी श्याम सुंदर गिरि ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। युवती ने बताया कि बीते 17 मार्च की सुबह करीब नौ बजे वह कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाने जा रही थी। रास्ते में खागा कोतवाली क्षेत्र के पुरइन निवासी रामू पुत्र भइयालाल बाइक से मिला। उसने स्कूल छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि रामू उसे बहलाकर उसमापुर गांव ले गया। यहां दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर रामू के भाई संजय और श्यामू ने फोन कर सामूहिक दुष्कर्म की धमकी है। उसने थाने में शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कार्यवाहक थाना प्रभारी श्याम सुंदर गिरि ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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खखरेरू। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शिक्षिका ने युवक पर लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक शादी का दबाव बना रहा है। इन्कार करने पर आरोपी के दो भाइयों ने फोन कर सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रविवार को तीनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।