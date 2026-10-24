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Fatehpur News: टेंपो की टक्कर से युवक घायल, एक घंटे बाद आई एंबुलेंस

Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
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Youth injured after being hit by a tempo; ambulance arrived an hour later.
खागा। कोतवाली क्षेत्र के कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार देर रात एक टेंपो ने बाइक सवार अरविंद कुमार को टक्कर मार दी। हादसे में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। टक्कर मारने के बाद टेंपो चालक वाहन समेत भाग गया। घायल अरविंद को सीएचसी ले जाया गया। यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अरविंद के पिता चंद्रभान ने आरोप लगाया कि रेफर होने के बाद भी एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली। आरोप है कि घटना के दौरान बेटा अस्पताल में तड़पता रहा। इस देरी से परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी है। कोतवाली प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर टेंपो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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