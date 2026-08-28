Fatehpur News: राखी बांधने निकली युवती लापता, तलाश जारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST
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बकेवर। थाना क्षेत्र के नामामऊ गांव से शुक्रवार को चचेरे भाइयों को राखी बांधने निकली क्षमा गुप्ता (20) लापता हो गई। परिजन ने उसकी तलाश की।
इसी दौरान मंझिले गांव के पास नहर में एक युवती के बहने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। देर रात तक युवती का पता नहीं चल सका।
परिजन ने बताया कि क्षमा दोपहर करीब 12 बजे चाचा के घर के लिए निकली थी पर वहां नहीं पहुंची। पिता बृजभान गुप्ता ने कानपुर निवासी बहनोई प्रेमशंकर गुप्ता से जानकारी ली पर वह वहां भी नहीं मिली।
बाद में युवती के फूफा को चौडगरा में नहर में बहने की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल 112 पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि परिजन की सूचना पर युवती की तलाश की जा रही है पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
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इसी दौरान मंझिले गांव के पास नहर में एक युवती के बहने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। देर रात तक युवती का पता नहीं चल सका।
परिजन ने बताया कि क्षमा दोपहर करीब 12 बजे चाचा के घर के लिए निकली थी पर वहां नहीं पहुंची। पिता बृजभान गुप्ता ने कानपुर निवासी बहनोई प्रेमशंकर गुप्ता से जानकारी ली पर वह वहां भी नहीं मिली।
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बाद में युवती के फूफा को चौडगरा में नहर में बहने की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल 112 पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि परिजन की सूचना पर युवती की तलाश की जा रही है पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
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