Fatehpur News: रात 12 बजे के बाद पांच घंटे कहां रहा किशोर

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पुत्र मवई चौराहा से निकला था। रात करीब 12 बजे तक पुत्र से बातचीत हुई थी। दूसरे दिन सुबह शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। रात 12 बजे से सुबह के पांच बजे तक बेटा कहां रहा, ये सवाल है।आरोप है कि पुत्र के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इसके बाद हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ऐसे में उन्होंने पुत्र के मोबाइल व कॉल डिटेल के जरिये जांच कराने और हत्या के खुलासे की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने कॉल डिटेल का सीडीआर निकला जांच की जा रही है।