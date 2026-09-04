फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Transformer out of order for seven days in Ghazipur; villagers facing trouble.

Fatehpur News: गाजीपुर में सात दिन से ट्रांसफार्मर खराब, ग्रामीण परेशान

Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Transformer out of order for seven days in Ghazipur; villagers facing trouble.
खागा। गाजीपुर गांव में एक सप्ताह पहले 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया। इससे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों को पेयजल सहित रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है। बिजली न होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की दिक्कतें बढ़ी हैं।
विज्ञापन

ग्रामीण मतीनउद्दीन और मोहम्मद ने बताया कि मरम्मत के बावजूद ट्रांसफार्मर दोबारा खराब हो गया। एक सप्ताह बाद भी नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सका। राजू और महेंद्र ने कहा कि बिजली न होने से पंखे, कूलर, फ्रिज जैसे उपकरण बंद हैं।
विज्ञापन

मोटर और सबमर्सिबल न चलने से लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। गढ़ा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता नसीम ने बताया कि मरम्मत के बाद भी ट्रांसफार्मर फिर खराब हो गया था। उन्होंने उच्चाधिकारियों को नए ट्रांसफार्मर के लिए सूचित किया है। जल्द ही आपूर्ति बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed