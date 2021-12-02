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शहर स्थित गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश उत्सव पर लंगर सुबह नौ बजे से।





वितरण



शहर के ज्वालागंज में भोजन जन सेवा समिति की ओर से 100 लोगों को भोजन किट सामग्री वितरण सुबह 10 बजे से।



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मेला



असोथर के जरौली ब्रह्मकुंड यमुना नदी किनारे मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



औंग शिवराजपुर गांव में मेला सुबह 10 बजे से।







सामूहिक विवाह



अमौली के बुढ़वा के धर्म संस्कार महोत्सव में यज्ञ की पूर्णाहुति व सामूहिक विवाह दोपहर 12 बजे से।

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बैठक



शहर के सर्किट हाउस में लोक जन शक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती की बैठक शाम पांच बजे से।





धर्म-कर्म



औंग के शिवराजपुर स्थित गुरु शंकराचार्य आश्रम में सतचंडी महायज्ञ सुबह 10 बजे से।



सरस्वती विद्या मंदिर में कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।



चौडगरा स्थित दूधीकगार में कथा समापन के बाद भंडारा सुबह 11 बजे से।



विजयीपुर में रामलीला मंचन में रावण वध का मंचन रात नौ बजे से।



लंगर