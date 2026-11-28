फतेहपुर: भूमि विवाद में असलहा तानकर दी धमकी, पांच आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज
Fatehpur News: सदर कोतवाली क्षेत्र में भूमि कब्जे की शिकायत करने पहुंची महिला व उसके परिवार को घेरकर मारपीट व असलहा तानने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पांच आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
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फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज व असलहे तानकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में करीब 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिक के दर्ज की गई। खुलेआम दबंगई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आरोपियों पर 25,000-25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।
सदर तहसील शुक्रवार दोपहर भूमि कब्जी की शिकायत लेकर असोथर थाने के तिवारी का डेरा निवासी रेखा मिश्रा अपने पति व बेटी के साथ आई थी। जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने इन्हें घेर लिया था और असलहा तानकर धमकी व मारपीट की थी।
पांच पर 25-25 हजार का इनाम
इस मामले में वांछित केशव उर्फ रमेश व्यास, प्रमोद तिवारी व उसके पुत्र आयूष तिवारी, प्रियांजल तिवारी व भोला तिवारी पर एसपी ने सभी पर 25,000-25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने कहा है कि आरोपियों के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। उपयोगी सूचना देने वाले को घोषित इनाम की धनराशि प्रदान की जाएगी।