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फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर महिला व उसके परिवार से मारपीट और असलहा तानकर धमकी देने के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पांच आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। घटना को लेकर करीब 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और वांछित आरोपियों की जानकारी देने वालों को इनाम राशि देने की अपील की गई है।

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