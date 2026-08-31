Fatehpur News: सिटी में आज

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स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



शुभारंभ

हुसैनगंज क्षेत्र के चितीसापुर गांव में बीपैड सोसायटी का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से।



धर्म-कर्म

शाह कस्बा स्थित माता मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे से।



पंचायत

नहर कॉलोनी परिसर में भाकियू टिकट गुट की पंचायत दोपहर दो बजे से।



खेल प्रतियोगिता