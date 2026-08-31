Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:12 AM IST
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खेल प्रतियोगिता
स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
शुभारंभ
हुसैनगंज क्षेत्र के चितीसापुर गांव में बीपैड सोसायटी का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
शाह कस्बा स्थित माता मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे से।
पंचायत
नहर कॉलोनी परिसर में भाकियू टिकट गुट की पंचायत दोपहर दो बजे से।
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स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
शुभारंभ
हुसैनगंज क्षेत्र के चितीसापुर गांव में बीपैड सोसायटी का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
शाह कस्बा स्थित माता मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे से।
पंचायत
नहर कॉलोनी परिसर में भाकियू टिकट गुट की पंचायत दोपहर दो बजे से।