Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Three accused arrested while fleeing after snatching a mobile phone

Fatehpur News: मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 11:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Three accused arrested while fleeing after snatching a mobile phone
फोटो-27-फतेहपुर: किशनपुर थाने में पकड़े गए आरोपी। स्रोत: पुलिस - फोटो : 1
किशनपुर। विजयीपुर कस्बा निवासी निरंकुश मौर्य शनिवार को खेत से घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार तीन युवक उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। घटना विजयीपुर-नरैनी मार्ग पर हुई थी। मामले में पुलिस ने रविवार सुबह बरैची गांव के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों की पहचान नरैनी गांव निवासी मोहन दुबे, खेमराज उर्फ कल्लू दुबे और मौजी पाल के रूप में की है। इनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि आरोपी खेमराज उर्फ कल्लू दुबे के खिलाफ पहले से चार गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ लूट के माल की बरामदगी की कार्रवाई भी बढ़ाई गई है। कोर्ट के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया है।

फोटो-27-फतेहपुर: किशनपुर थाने में पकड़े गए आरोपी। स्रोत: पुलिस

फोटो-27-फतेहपुर: किशनपुर थाने में पकड़े गए आरोपी। स्रोत: पुलिस- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed