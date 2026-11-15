Fatehpur News: सड़क से उतरी स्कूल की टूर बस गड्ढे में फंसी, बचे बच्चे

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बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने खिड़की और दरवाजे से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। घटना के बाद अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। विज्ञापन

अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। बस संचालन में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल बस की फिटनेस, परमिट और चालक के लाइसेंस की जांच कराने की मांग की है। विज्ञापन विज्ञापन

थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। बस के कागजात या फिटनेस में कमी मिलने पर परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने खिड़की और दरवाजे से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। घटना के बाद अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन के प्रति नाराजगी देखने को मिली।अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। बस संचालन में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल बस की फिटनेस, परमिट और चालक के लाइसेंस की जांच कराने की मांग की है।थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। बस के कागजात या फिटनेस में कमी मिलने पर परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

किशनपुर। विजयीपुर विकासखंड के रायपुर भसरौल क्षेत्र में रविवार सुबह एक निजी स्कूल के बच्चे टूर से लौटते समय हादसे का शिकार होने से बच गए। गढ़ीवा-मझगवां के पास बच्चों को घर छोड़ने जा रही बस अचानक सड़क से उतरकर गड्ढे में फंस गई। बस एक तरफ तिरछी हो गई। उसके पलटने की आशंका से बच्चों में चीख-पुकार मच गई। दहशत के चलते कई बच्चे रोने लगे।