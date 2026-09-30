Fatehpur News: गर्भपात कराने के बाद तीन तलाक की धमकी दी

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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 30 अप्रैल 2024 को क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। निकाह के बाद पति उस पर शक करने लगा। गर्भवती होने पर ससुराली किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा होने का आरोप लगाने लगे। पति ने गर्भपात कराने का दबाव बनाया। कुछ दिन बाद पति सऊदी अरब चला गया। महिला का आरोप है कि 30 जुलाई 2026 को देवर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर दो देवर, सास, ससुर और ननद ने डंडे से पीटा। सास व ननद ने जबरन गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। शिकायत करने पर पति ने मोबाइल पर तीन तलाक की धमकी दी। महिला थाना प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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फतेहपुर। किसी और से संबंध के शक पर महिला का गर्भपात कराने के बाद पति ने तीन तलाक की धमकी दी। महिला ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि गर्भपात के बाद पति ने मोबाइल पर कॉल कर तीन तलाक देने की धमकी दी और ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया।