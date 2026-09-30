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Fatehpur News: बार-बार आंदोलन से बिगड़ रहा विद्यालय का माहौल

Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
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Repeated protests are disrupting the school atmosphere.
फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद
किशनपुर। सर्वोदय इंटर कॉलेज में दो महीने में दूसरी बार कुछ छात्रों की ओर से किए गए आंदोलन का असर विद्यालय के माहौल पर दिखाई देने लगा है। आंदोलन में शामिल छात्रों को छोड़कर अधिकांश छात्र-छात्राएं इस गतिविधि से असहज नजर आए। मंगलवार सुबह कक्षाएं निर्धारित समय पर संचालित हुईं। करीब 90 प्रतिशत छात्र-छात्राएं विद्यालय पहुंचकर पढ़ाई करते रहे। शिक्षक भी अपने निर्धारित टर्न के अनुसार कक्षाओं में पठन-पाठन कराते नजर आए।
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28 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन में छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था लेकिन सोमवार को हुए दूसरे आंदोलन में एक भी छात्रा शामिल नहीं हुई। छात्राओं ने बातचीत में बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बना रहना चाहिए। बार-बार होने वाले आंदोलनों से पढ़ाई प्रभावित होती है। छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में विवाद और प्रदर्शन के बजाय शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलना चाहिए, ताकि पढ़ाई पर इसका असर न पड़े।

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

फोटो-30-सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर के बाहर अपने बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। संवाद

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