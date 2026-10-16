फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Terror in villages due to the menace of monkeys; trouble everywhere, from homes to fields.

Fatehpur News: बंदरों के आतंक से गांवों में दहशत, घरों से खेतों तक आफत

Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Terror in villages due to the menace of monkeys; trouble everywhere, from homes to fields.
फोटो-02-धाता क्षेत्र के सड़कों पर दौडते बंदर। संवाद
धाता। क्षेत्र में सड़क, घर, खेत और खलिहान तक बंदरों के झुंड मुसीबत बने हुए हैं। बंदर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ घरों में घुसकर सामान तोड़ देते हैं। उन्हें भगाने पर महिलाओं और बच्चों पर हमला कर घायल कर देते हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
विज्ञापन

क्षेत्र के बह्मरौली, टेकारी, अढौली, गोपापुर, गोकुलपुर, भुरचुनी, धाता, नगरुवा, भूला, गलेहरा, बिरधौलपुर, लिहई, डेंडासई, ऐमापुर, भीमपुर, शुकुलपुर, सिहारी, घोसी, भदियापुर, अजरौली, पलवा, सोनारी, रामपुरवा, जनकपुर और केवटमयी समेत कई गांवों में बंदरों का आतंक है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, बंदरों के डर से खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है। घरों में घुसकर बंदर कपड़े, पानी की टंकियां और कैमरे तक तोड़ देते हैं। खाना बनाते समय आटा छीनकर भाग जाते हैं। विरोध करने पर हमला कर देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने प्रशासन, ब्लॉक और नगर पंचायत से बंदरों को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाने की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा सरोज ने बताया कि पिछले वर्ष करीब 400 बंदरों को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाया गया था। बंदरों का आतंक फिर बढ़ने पर उन्हें दोबारा पकड़वाने की व्यवस्था की जाएगी।

फोटो-02-धाता क्षेत्र के सड़कों पर दौडते बंदर। संवाद

फोटो-02-धाता क्षेत्र के सड़कों पर दौडते बंदर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed