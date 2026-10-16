Fatehpur News: पीईटी केंद्र में अफसरों को मिलीं टूटी खिड़कियां

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उन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को समय से दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, पंखे, शौचालय और सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता जांची गई।डीएम ने खिड़कियों के टूटे शीशे और जालियों की तत्काल मरम्मत कराने को कहा। साथ ही शुद्ध पेयजल और शौचालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने अभ्यर्थियों के प्रवेश, निकास और क्लॉक रूम समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रधानाचार्य ने परिसर में जलभराव की समस्या बताई। इस पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी को जल संरक्षण के लिए रिचार्ज पिट बनवाने का निर्देश दिया।