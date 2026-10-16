Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के गड़रियनपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में डेंगू बचाव को लेकर दवा वितरण सुबह 10 बजे से।





धर्म-कर्म

मलवां के पहरवापुर गांव में भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।



मलवां क्षेत्र के सिकरोही गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



औंग के फुलवाई हनुमान मंदिर में भागवत कथा के दोपहर तीन बजे से।



बिंदकी के सिद्धपीठ मां काली वार्षिकोत्सव में लीला में शाम पांच बजे से।



बकेवर के सब्जी मंडी में रामलीला रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला का आयोजन रात आठ बजे से।



दवा वितरण