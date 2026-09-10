Fatehpur News: कंटेनर की टक्कर से बेटे की मौत, मां घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
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फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे कंटेनर ने पीछे से बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल से कानपुर के हैलट रेफर किया गया है।
बकेवर थाना क्षेत्र के मोहीपुर निवासी रोहित (20) मां नीलम को बाइक से लेकर खागा बड़े भाई मोहित की शादी के लिए रिश्ता देखने गए थे। लौटते समय सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास ओवरब्रिज पर कंटेनर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बाइक हाईवे पर फिसल गई।
ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। रोहित की मौसी सुनीता व अन्य परिजन पहुंच गए। रोहित दूध डेयरी की पिकअप चलाता था। अपराध निरीक्षक सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि वाहन की तलाश की जा रही है।
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बकेवर थाना क्षेत्र के मोहीपुर निवासी रोहित (20) मां नीलम को बाइक से लेकर खागा बड़े भाई मोहित की शादी के लिए रिश्ता देखने गए थे। लौटते समय सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास ओवरब्रिज पर कंटेनर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बाइक हाईवे पर फिसल गई।
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ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। रोहित की मौसी सुनीता व अन्य परिजन पहुंच गए। रोहित दूध डेयरी की पिकअप चलाता था। अपराध निरीक्षक सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि वाहन की तलाश की जा रही है।
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