Fatehpur News: हाईवे पर स्कूल बस ने चार साल की बच्ची को कुचला, मौत

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खखरेरू थाना क्षेत्र के हरदासपुर थोन गांव निवासी राजेंद्र लोधी की बेटी काजल (4) मां सुनीता के साथ बुआ की बेटी की शादी में शामिल होने घूरी बुजुर्ग गांव जा रही थी। बाइक पर सुनीता के साथ उनका भांजा राजकरन भी था। पीएनसी प्लांट के सामने दोनों को सड़क किनारे उतारने के बाद राजकरन बाइक में पेट्रोल भराने के लिए हाईवे पार चला गया।इसी दौरान शहर से बच्चों को छोड़ने जा रही बाल मंदिर रघुवंशपुरम की स्कूल बस के चालक ने सड़क किनारे खड़ी काजल को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी को बस से कुचलते देख मां सुनीता चीख पड़ीं। राजकरन भी मौके पर पहुंचा और चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह मोबाइल पर बात करने का बहाना बनाकर भाग निकला।पुलिस ने बस कब्जे में लेकर चौकी में खड़ी करा दी। इसके बाद दूसरी बस के जरिये बच्चों को उनके घर भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक एसबी सिंह ने बताया कि परिजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।