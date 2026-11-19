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कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 17 नवंबर तक पराली और अन्य अवशेष जलाने के 145 मामले सामने आए थे। इस साल इसी अवधि में इनकी संख्या घटकर 57 रह गई है। इनमें पराली जलाने के 30 और कूड़ा-करकट सहित अन्य सामग्री जलाने के 27 मामले शामिल हैं। इन घटनाओं को सैटेलाइट के माध्यम से चिह्नित किया गया था।कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 30 किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में घटनाओं में काफी कमी आई है।