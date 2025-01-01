Fatehpur News: प्याज-टमाटर की बढ़ती कीमतों से बिगड़ा रसोई का बजट

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बीते दिनों हुई बारिश से जिले में टमाटर समेत कई सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है। लोधीगंज मंडी के थोक विक्रेता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि बृहस्पतिवार को टमाटर का भाव करीब 900 रुपये कैरेट रहा। यह पिछले दिनों की तुलना में 150 से 200 रुपये अधिक है। बाहर से आवक होने के कारण टमाटर के दाम रोज बदल रहे हैं।बृहस्पतिवार को मंडी में प्याज का थोक भाव 42 से 45 रुपये किलो रहा, जबकि फुटकर बाजार में यह करीब 60 रुपये किलो तक पहुंच गया। थोक विक्रेता शमीम वारसी ने बताया कि बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है और टमाटर के साथ प्याज के दाम भी बढ़े हैं।चौडगरा के फुटकर विक्रेता अल्ला रक्खू ने बताया कि बाहर से आने वाले टमाटर को अधिक समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। कैरेट में टमाटर दबने से खराब हो जाता है और एक कैरेट में करीब 20 से 22 किलो ही सुरक्षित बच पाता है। इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फुटकर कीमत बढ़ानी पड़ती है।सब्जी का भावआलू 14शिमला मिर्च 80परवल 80लौकी 30कद्दू 30हरा बैगन 40भिंडी 40हरी मिर्च 60लहसुन 120अदरख 120अरबी (घुइयां) 60(नोट : दाम फुटकर मंडी में प्रतिकिलो की दर से)