Fatehpur News: प्रदुमन ने यूपी को दिलाया सोना
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
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फतेहपुर। उत्तराखंड के देहरादून में 29 से 31 अगस्त तक नॉर्थ जोन नेशनल रोलबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई। जिले के प्रदुमन पाल ने इस प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने यूपी को चैंपियन होने का गौरव दिलाया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
कोच मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदुमन का चयन यूपी टीम के लिए हुआ था। यह चयन लखनऊ में हुई 19वीं जूनियर राज्यस्तरीय रोलबॉल प्रतियोगिता के बाद किया गया था। प्रदुमन ने वर्ष 2022 में उन्होंने विशाखापत्तनम में अंडर 11 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2024 में पुणे में हुई सब जूनियर नेशनल में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था।
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कोच मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदुमन का चयन यूपी टीम के लिए हुआ था। यह चयन लखनऊ में हुई 19वीं जूनियर राज्यस्तरीय रोलबॉल प्रतियोगिता के बाद किया गया था। प्रदुमन ने वर्ष 2022 में उन्होंने विशाखापत्तनम में अंडर 11 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2024 में पुणे में हुई सब जूनियर नेशनल में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था।
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