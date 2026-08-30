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Fatehpur News: बारिश में 20 से ज्यादा इलाकों में घंटों गुल रही बत्ती

Sun, 30 Aug 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:56 PM IST
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Power supply remained disrupted for hours in over 20 areas during the rain.
फतेहपुर। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण रविवार को बिजली व्यवस्था चरमरा गई। कई क्षेत्रों में पांच से छह घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। कहीं इंसुलेटर तो कहीं लाइन में फॉल्ट आने से बिजली कटौती की समस्या बनी रही। विद्युत निगम की टीमें फॉल्ट तलाशकर उसे दुरुस्त करने में जुटी रहीं।
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शहर के पटेलनगर, राधानगर, आबूनगर, बहुआ, शाह, विजयीपुर, गाजीपुर आदि विद्युत उपकेंद्रों में फॉल्ट होने से आपूर्ति बाधित हो गई। दोपहर 11 से शाम पांच बजे तक कई इलाकों की बत्ती गुल रही। 11केवी लाइन में फॉल्ट के कारण भी कई स्थानों की आपूर्ति बंद हो गई।
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फॉल्ट खोजने और उसे ठीक करने में विद्युत कर्मियों को तीन घंटे से अधिक समय लग गया। करीब छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
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शनिवार रात से रविवार तक बार-बार फॉल्ट होने के कारण बिजली कटौती जारी रही। बिजली न होने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। इन्वर्टर भी बंद हो जाने से बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। पेयजल समेत अन्य समस्याएं भी बनी रहीं।

आपूर्ति चालू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि बारिश के कारण बिजली फॉल्ट की समस्या आ रही है। फॉल्ट ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कराई जा रही है।
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