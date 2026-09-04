Fatehpur News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
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फतेहपुर। जिले से गुजरने वाली ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। बृहस्पतिवार को नंदन कानन एक्सप्रेस 1.25 घंटा देरी से चली। चौरी-चौरा, महानंदा और लिच्छवी एक्सप्रेस भी 10 से 19 मिनट विलंब से चलीं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा।
इससे बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों के समय में लगातार हो रहे बदलाव और देरी की सही जानकारी भी समय पर नहीं मिलती। ऐसे में यात्रियों ने रेलवे से ट्रेनों का संचालन समय से कराने की मांग की है।
पीआरओ अमित कुमार ने बताया कि बारिश के कारण ट्रेनें कुछ मिनटों से लेट हुईं। उन्होंने यात्रियों से गाड़ी की सही स्थिति देखकर ही स्टेशन पहुंचने का अनुरोध किया।
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इससे बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों के समय में लगातार हो रहे बदलाव और देरी की सही जानकारी भी समय पर नहीं मिलती। ऐसे में यात्रियों ने रेलवे से ट्रेनों का संचालन समय से कराने की मांग की है।
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पीआरओ अमित कुमार ने बताया कि बारिश के कारण ट्रेनें कुछ मिनटों से लेट हुईं। उन्होंने यात्रियों से गाड़ी की सही स्थिति देखकर ही स्टेशन पहुंचने का अनुरोध किया।
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