Fatehpur News: चौडगरा में एक किमी सड़क पर 100 से अधिक गड्ढे, सफर जोखिम भरा

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कस्बे से पहुर मोड़ तक महज एक किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक गहरे गड्ढे हो गए हैं। इनमें पानी भरने से वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। आए दिन बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि एक किलोमीटर का यह हिस्सा पार करने में वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। विगत दिनों एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति के आगमन के दौरान चौडगरा चौराहा से रेलवे ब्रिज तक गड्ढों को बालू और गिट्टी से भरकर अस्थायी मरम्मत की गई थी।रेलवे ओवरब्रिज पर भी गड्ढों की पैचिंग कराई गई थी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम न होने से कुछ ही समय में सड़क फिर बदहाल हो गई। फतेहपुर की ओर से चौडगरा चौराहे के नीचे आने वाले मार्ग पर भी गहरे गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल है। इससे स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में नाराजगी है।पहुंर निवासी विवेक मिश्रा ने बताया कि यह मार्ग भोगनीपुर और बांदा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे है। प्रतिदिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसके बावजूद सड़क की अनदेखी हो रही है। अस्थायी पैचिंग के बजाय स्थायी समाधान की जरूरत है।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एके गुप्ता ने बताया कि गड्ढे भरने का काम शुरू कराया गया था, लेकिन बारिश के कारण डामरीकरण और मरम्मत प्रभावित हुई है। पानी सूखते ही सड़क सुधार का कार्य तेजी से कराया जाएगा।