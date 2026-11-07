Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Opening of a new society in Kaudar will bring relief

Fatehpur News: कौड़र में नई सोसायटी शुरू होने से मिलेगी राहत

Sat, 07 Nov 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Opening of a new society in Kaudar will bring relief
असोथर। क्षेत्र के ग्राम कौड़र में शुक्रवार को किसानों की सुविधा के लिए नई सोसायटी का शुभारंभ किया गया। सचिव केपी सिंह तोमर और भाकियू अराजनीतिक के किसान सेवक अंकित सिंह चौहान ने सोसायटी का उद्घाटन किया। सचिव तोमर ने बताया कि सोसायटी शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कौड़र समेत मनावा, सरकंडी, बौडर और जानिकपुर के किसानों को अब खाद के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले इन गांवों के किसानों को खाद लेने असोथर, नरैनी या थरियांव जाना पड़ता था। इस अवसर पर शिवबदन सिंह भदौरिया, प्रमोद सिंह, हरिओम सिंह और रोशन सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed