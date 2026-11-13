Fatehpur News: सिटी में आज

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धाता ब्लॉक के गुरसंडी स्थित निष्पक्ष देव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।





साक्षात्कार



जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय में आयरन फैब्रिकेशन ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सुबह 10 बजे से।





मेला



जाफरगंज कस्बे में मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।





धर्म-कर्म



असोथर नगर पंचायत में रामकथा के दूसरे दिन जनक विलाप की कथा दोपहर दो बजे से।



अमौली के चांदपुर में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ दोपहर एक बजे से।



विजयीपुर क्षेत्र के सिलमी गांव में रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन रात नौ बजे से।



रोजगार मेला