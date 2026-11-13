Fatehpur News: सिपाही भर्ती के मेडिकल में 11 अभ्यर्थी अयोग्य

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भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों से कुल 105 अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया है। सुबह से शाम तक चले परीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन पहुंचकर व्यवस्थाएं परखीं। उन्होंने चिकित्सा टीम से परीक्षण की प्रगति की जानकारी भी ली।एसपी ने बताया कि नेत्र परीक्षण के दौरान 11 अभ्यर्थियों को रंगों के बीच अंतर पहचानने में परेशानी होने पर अयोग्य घोषित किया गया है। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों को नियमानुसार अपील का अवसर मिलेगा। उपचार के बाद वे दोबारा परीक्षण के लिए अपील कर सकते हैं। शेष 50 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण शुक्रवार को किया जाएगा।