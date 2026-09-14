Fatehpur News: पत्नी से झगड़े के बाद राजगीर ने दी जान

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चक्की गांव निवासी राजकुमार पासवान (40) राजगीर था। राजगीर का पत्नी मनीषा से सुबह किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी मायके चली गई। इससे आहत होकर राजकुमार ने घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद करके वाटर लेवल नापने वाले रबर के पाइप का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। तभी बड़ा भाई संतोष पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। चौकी इंचार्ज औद्योगिक क्षेत्र सांवरा बृजेश यादव ने बताया कि राजगीर की ससुराल में सूचना दे दी गई है।

अल्लीपुर। मलवां थाना क्षेत्र के चक्की गांव में रविवार को पत्नी से झगड़े के बाद राजगीर ने फंदा लगाकर जान दे दी।