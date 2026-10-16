Fatehpur News: मुख्य पाइप लाइन टूटी, 500 घरों में 30 घंटे से जलापूर्ति ठप

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कस्बे के बराती नगर में नगर पालिका के नलकूप के पास वाटर लाइन बिछाने के लिए खोदाई की जा रही थी। इसी दौरान मुख्य वाटर लाइन फट गई। बुधवार शाम करीब चार बजे जलापूर्ति बंद हो गई। लोगों को उम्मीद थी कि रात तक पानी आने लगेगा, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह भी घरों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई।जलापूर्ति बाधित होने से बराती नगर, ललौली रोड और आसपास के मोहल्लों के करीब 500 घर प्रभावित हैं। लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चंद्र कृष्ण पांडेय ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाटर लाइन की मरम्मत का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल कराई जाएगी।