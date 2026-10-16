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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   I am alive... but in government records, I have been marked as dead.

Fatehpur News: मैं जिंदा हूं... सरकारी रिकॉर्ड में कर दिया मुर्दा

Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
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I am alive... but in government records, I have been marked as dead.
फोटो-22-अपना आधार कार्ड दिखाता कागजों में मृत किसान शिवनंदन। संवाद
फतेहपुर। सरकारी अभिलेखों में जीवित किसान को मृत दर्शाए जाने से किसान सम्मान निधि और पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया। इस पर बिंदकी तहसील के चक कश्मीरी गांव के अंश अरईपुर निवासी शिवनंदन (67) ने अभिलेखों में गड़बड़ी की शिकायत डीएम से की है। उन्होंने खुद को जिंदा बताते सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ बहाल कराने की मांग की है।
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शिवनंदन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया है। इससे उनकी किसान सम्मान निधि और पेंशन प्रभावित हुई है। योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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पीड़ित के मुताबिक उन्होंने इसी वर्ष 12 अक्तूबर को डीएम को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। उन्होंने संबंधित विभागों के अभिलेखों की जांच कराकर गलत जानकारी दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि उन्हें पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
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मामले की जांच कराई जाएगी। अभिलेखों में त्रुटि मिलने पर संबंधित विभाग से रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही पात्रता के अनुसार किसान सम्मान निधि और पेंशन का लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
- निधि गुप्ता वत्स, डीएम।

फोटो-22-अपना आधार कार्ड दिखाता कागजों में मृत किसान शिवनंदन। संवाद

फोटो-22-अपना आधार कार्ड दिखाता कागजों में मृत किसान शिवनंदन। संवाद

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